Morto em Adamantina, vítima de afogamento, rapaz é sepultado em Valparaíso

Estava previsto para ser realizado às 17h desta segunda-feira (8), em Valparaíso, o sepultamento do rapaz de 18 anos, morto após se afogar em uma represa na tarde de ontem, em Adamantina.

A despedida ocorreu no Velório Municipal de Valparaíso, onde a vítima residia.

Conforme informações extraoficiais, ela estaria a passeio na residência de familiares, que fica na área rural, nas proximidades da ADPM e Residencial Itália, na Cidade Joia.



O afogamento ocorreu no fim da tarde de ontem, próximo das 18h, quando o rapaz nadava na companhia de um familiar, e conforme os Bombeiros, após as buscas, a vítima foi localizada na represa e estava a cerca de dois metros e meio de profundidade.

Houve a tentativa de reanimação ainda no local do afogamento e posteriormente no pronto-socorro, porém, sem sucesso, foi declarado o óbito.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil e laudos periciais poderão auxiliar na investigação.