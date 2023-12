DIEGO FABRI: no novo ano, novos projetos

Adamantina e região contam com um dos mais renomados arquitetos, o profissional Diego Fabri, que cada vez mais se destaca no desenvolvimento de projetos para todos os segmentos.

O arquiteto atua com foco multidisciplinar, nas áreas residencial, comercial e corporativa, com um grande diferencial, que é o de acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos diariamente, visitando as obras e mantendo o excelente relacionamento com os profissionais que nelas atuam, ponto chave para garantir sua plena execução, o sucesso e a satisfação dos clientes.

Diego Fabri oferece projetos de arquitetura, interiores e paisagismo, direção técnica e administração de obras. O horário de funcionamento do escritório é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados da 9h às 12h, com a possibilidade de agendamento do horário que for conveniente ao cliente.

No ano novo, um projeto novo para qualquer que seja o segmento. Conte com o profissionalismo e bons serviços de Diego Fabri.

O escritório fica na rua Osvaldo Cruz, 543 – Centro. Telefone: (18) 99799-5895.