JUNAMAR promove a reintegração social ao dar oportunidades à reeducandos

De olho no ano que vem, a participação de diversas lideranças políticas na apresentação da nova diretoria do PSB fortalece o partido, que atuará em conjunto com Progressistas na próxima eleição municipal. Inclusive, o trabalho em unidade foi articulado pelo vereador Hélio José. “O PSB atuará em consonância com os Progressistas, Juntos, vamos atuar em defesa dos interesses da cidade que tanto amamos”, pontuou o secretário geral, Everton Santos. “Adamantina será a nossa bandeira”, complementou.

O slogan também foi utilizado pelo novo presidente do Diretório local em seu discurso, que focou o desenvolvimento socioeconômico da cidade. “O PSB está antenado as necessidades locais, tendo consciência dos anseios do nosso povo. Estamos dispostos a ajudar na busca de recursos para o Município, firmar as parcerias que efetivamente resultem em melhorias para a nossa cidade. A nossa bandeira é Adamantina”, pontuou Araújo.

COMISSÃO MUNICIPAL PROVISÓRIA DO PSB EM ADAMANTINA

PAULO ALVES ARAUJO – Presidente

Profissão: Diretor de Escola Efetivo

EVERTON DOS SANTOS – Secretário Geral

Profissão: Professor, Jornalista e Publicitário

PAULO ROBERTO DIAS – Secretário de Finanças

Profissão: Bancário aposentado

TIAGO RAFAEL DOS SANTOS ALVES – Membro

Profissão: Professor

SUELEN RENATA ROCHA LHANA – Membro

Profissão: Professora

JULIANA MAZZAFERRO BASÍLIO – Membro

Profissão: Professora e Publicitária

DÉBORA APARECIDA DO NASCIMENTO BOSSO – Membro

Profissão: Professora e Psicopedagoga