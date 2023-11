Três homens são presos pela Polícia Militar após furto de fios em Adamantina

Homens de 30, 33 e 37 anos foram presos pela Polícia Militar ontem (17), pelo crime de furto de fios elétricos em Adamantina.

Conforme apurado pelo jornalismo Adamantina NET, os fios haviam sido furtados em uma residência onde vizinhos repassaram aos policiais as características dos envolvidos, bem como o rumo tomado pelos mesmos.

A Polícia Militar realizou buscas e patrulhamento no Jardim Brasil, onde foi visualizada fumaça que vinha de uma residência conhecida pelos policiais militares por ser ocupada por usuários de drogas.



Foi feito contato com os moradores e após a autorização, a polícia entrou no quintal e constatou que a fumaça era proveniente da queima dos fios para extração do cobre.

Ao ser questionado, um deles confirmou a prática de furto.

Todos os três homens foram levados para o Plantão Policial onde foram apresentados e permaneceram detidos à disposição da Justiça.

Uma faca e um alicate usados no furto foram apreendidos.