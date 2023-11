“Fã mirim” da Polícia Civil é visitada por policiais em Adamantina

Nesta quinta (16), uma equipe de policiais civis visitou uma jovem menina em comemoração ao dia do seu aniversário.

A garotinha é admiradora da Polícia Civil, já tendo participado de festividades do dia das crianças na sede da Delegacia Seccional de Adamantina possuindo, inclusive, brinquedos e artigos lúdicos relacionados à Instituição.



Sabedores de tal admiração, uma equipe de policiais civis visitou a criança, onde esta pode interagir com os servidores e posar para fotos com estes e a viatura da guarnição. A presença dos policiais brindou o aniversário da admiradora com muita alegria e satisfação, inclusive de seus familiares, proporcionando estreitamento de laços da Instituição com a comunidade.



A Polícia Civil salienta que todo cidadão é parceiro fundamental no combate a criminalidade, nesta luta as portas das unidades da Instituição sempre estão abertas a toda pessoa que deseje contribuir com a segurança pública de sua comunidade e, caso deseje sigilo absoluto, poderá efetuar denúncias anônimas por meio do telefone 197.