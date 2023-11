Acidente grave envolve carretas e caminhão de supermercado de Adamantina

Acidente ocorreu na vicinal que liga Adamantina e Mariápolis



Um homem ficou ferido em decorrência do capotamento de um caminhão na vicinal que liga Adamantina a Mariápolis.

O acidente ocorreu na manhã de hoje (9), quando por motivos ainda desconhecidos, o caminhão tanque, que estava carregado com leite, acabou capotando e foi parar em meio à vegetação do acostamento com as rodas “para o ar”.



A vítima ficou ferida e foi necessário o empenho dos homens e viaturas do Corpo de Bombeiros, com o apoio da concessionária Eixo, para que fosse socorrida e encaminhada para o Pronto-Socorro de Adamantina.

As causas do acidente vão ser apuradas.