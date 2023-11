Sicredi recebe prêmios por transformações no atendimento aos associados e colaboradores

Instituição tem investido em inteligência artificial reforçando aspectos humano e acolhedor no relacionamento

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o país, foi destaque no prêmio Best Performance 2023 com três ouros e dois bronzes, em cinco categorias. Ainda em outubro, também foi reconhecido no PrêmioABT, considerado a maior premiação em relacionamento com o cliente no Brasil, com quatro troféus. As conquistas são resultado do investimento contínuo que a marca tem promovido no uso da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, no relacionamento com os associados e com as pessoas colaboradoras.

No Best Performance 2023, o Sicredi levou o ouro com cases sobre a evolução de negócios via WhatsApp Enterprise com a utilização da sua IA, cultura e encantamento interno, e evolução no modelo de relacionamento. Além disso, conquistou o bronze com os cases “Theo GPT – A utilização da OpenIA no Theo” e “A Inteligência Artificial transformando o Relacionamento – Theo, o agente virtual do Sicredi”.

Entre os diferenciais da IA, está o reforço na eficiência do atendimento frente ao crescimento contínuo do número de associados. Assim, foi planejado e implantado o agente virtual em 2018, o Theo, expandindo o uso de inteligência artificial no atendimento de todos os produtos e serviços, em chamados tanto informacionais como transacionais. Atualmente, mais de 50% dos chamados recebidos de associados e colaboradores foram solucionados via inteligência artificial.

“O Sicredi vem investindo em inovação e demais ações que reforçam o nosso compromisso de oferecer excelência em relacionamento e soluções que beneficiam associados e colaboradores. Com o desafio da diversidade de canais existentes hoje, para estarmos próximos, buscamos qualificar a experiência com a marca, tanto no físico quanto nas possibilidades de autoatendimento no digital, de forma fluída e simples”, afirma Alceu Meinen, superintendente de Relacionamento e IA do Sicredi.





O Best Performance avalia os projetos implementados que resultaram em avanços organizacionais e melhores práticas com público interno e externo. Desenvolvido pelo CMS Group, celebra as práticas mais disruptivas de empresas e entidades sem fins lucrativos que atuam nos setores como Crédito, Tecnologia e Inovação Financeira.

Relacionamento – Já no PrêmioABT, o Sicredi ganhou o troféu ouro com o case “A Inteligência Artificial transformando o Relacionamento do Sicredi – Theo, o agente virtual do Sicredi”, prata com o case “O encantamento interno como consequência para transbordar encantamento aos usuários – do employee experience ao customer experience”, e bronze com os trabalhos “A Evolução de Negócios via WhatsApp Enterprise – Theo no Atendimento” e “A Transformação do Modelo de Relacionamento do Sicredi”, respectivamente.

“As melhores práticas reconhecidas nos prêmios são referência para o mercado, o que contribui para a consolidação das mudanças que temos promovido ao longo dos últimos anos com foco nas pessoas. Atualmente, temos à disposição uma infinidade de ferramentas, personalizáveis, que podem contribuir, por exemplo, na redução de tarefas demoradas e repetitivas, trazendo mais eficiência e liberando tempo para atividades estratégicas e criativas”, acrescenta Alceu.

Realizado anualmente pela Garrido Marketing, o PrêmioABT reúne milhares de profissionais e empresas apresentando um conjunto de cases de sucesso de atendimento e relacionamento. Participam empresas de segmentos como e-commerce, indústria, mobilidade urbana, saúde, serviços, tecnologia, varejo e outros.