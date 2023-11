Varejão dos Calçados dos Calçados com ofertas e promoções imperdíveis

O Varejão dos Calçados de Adamantina está com ofertas e promoções imperdíveis para este fim de ano.

São calçados masculinos, femininos, adulto e infantil, com qualidade e preços especiais para você economizar de verdade.

Uma grande novidade do Varejão dos Calçados é o seu setor de confecções para homens, mulheres e crianças, garantindo vestir a família inteira. Agora você pode sair da loja com o look completo.

O Varejão dos Calçados de Adamantina fica na rua Osvaldo Cruz, em frente a prefeitura.

Conta também com loja em Lucélia, na avenida Internacional, centro da Capital da Amizade.

A direção é do Fausto Tavoloni e o atendimento especial é prestado pela equipe de colaboradores.