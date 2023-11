Secretaria de Saúde de Adamantina divulga programação do Novembro Azul

Após o encerramento da votação, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o Poder Judiciário, divulgam os vencedores do 5º concurso de desenho/frase infantil.

Os alunos serão premiados no dia 23 de novembro durante uma solenidade e todos os desenhos e frases irão compor o calendário escolar de 2024.

Este ano, o tema escolhido foi “Diversidade Humana”. O objetivo do concurso é incentivar a criança a refletir sobre a valorização da diversidade humana nos aspectos: costumes, alimentação, vestimentas e cultura.

Participaram do concurso alunos de 06 a 11 anos, matriculados em escolas municipais. Sendo do 1º ao 4º ano reservado a participação com desenhos e o 5º ano a participação com frases.

“Parabenizamos a todos pelo lindo trabalho realizado e agradecemos a participação da comunidade na votação, recebemos 440 pessoas para votar nos 4 dias de votação”, afirma Maria Angélica Feitoza, assessora técnica pedagógica.

Confira abaixo a lista dos vencedores

CATEGORIA 1

Trajes típicos das regiões do Brasil (1º e 2º anos)

Número Aluno Ano Escola 5 Maria Clara Frassom 1º B EMEF Navarro de Andrade 8 Maria Gabriela Siqueira Alves 1º E EMEF Navarro de Andrade 10 Katarina Pozzetti G. Chagas 1º A EMEF Profª Teruyo Kikuta 12 Sofia Orlandi Fantatto 1º C EMEF Profª Teruyo Kikuta 18 Fernado Ribeiro Mochiuti 2º A EMEF Navarro de Andrade 23 Lucas de Oliveira Amorim 2º E EMEF Navarro de Andrade

CATEGORIA 2

Danças típicas das regiões do Brasil (3º e 4º anos)

Número Aluno Ano Escola 2 Marina Nunes Zanata 3º B EMEF. Prof. Eurico Leite de Morais 5 Eduardo Alvetti Zerbini 3º A EMEF Navarro de Andrade 6 Laura Scheolin Dias 3º B EMEF Navarro de Andrade 7 Felipe de Moura 3º B EMEF Navarro de Andrade 18 Antonio Gabriel de almeida 4º A EMEF Navarro de Andrade 22 Kamilly Vitoria as Silva 4º A EMEF Profª Teruyo Kikuta

CATEGORIA 3

Cultura regional do Brasil (5º anos)