Cultura de Adamantina informa prorrogação de prazo para publicação da análise de mérito referente a lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, informa aos interessados e participantes dos Editais de Chamamento Público Nº 02/2023 e 03/2023 que, devido a problemas técnicos ocorridos no site de inscrições, houve a necessidade de prorrogar alguns prazos inicialmente estabelecidos.

Dessa maneira, o prazo para a Publicação da Análise de Mérito, que estava previsto para o dia 26 de outubro, foi prorrogado para o dia 31 de outubro. Adicionalmente, o período destinado à interposição de recursos, inicialmente agendado para o dia 31 de outubro, agora se estenderá até o dia 08 de novembro.

A pasta assegura aos participantes que todas as medidas estão sendo tomadas para a resolução dos problemas técnicos e para que seja garantida a continuidade transparente e eficaz do processo seletivo. Os prazos para as demais etapas do processo serão informados posteriormente, assim que as questões técnicas forem totalmente resolvidas.

A secretaria agradece a compreensão e paciência e está à disposição para fornecer todas as informações necessárias.