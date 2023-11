Secretaria de Saúde de Adamantina divulga balanço do Outubro Rosa

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, realizou durante todo o mês passado uma campanha alusiva ao Outubro Rosa. Todas as unidades de saúde do município atenderam as mulheres em horário estendido.

De acordo com os dados divulgados, foram realizados ao todo 339 atendimentos com coleta de exames preventivos e a avaliação das mamas, além de rodas de conversa.

Na UBS Nove de Julho, 30 mulheres foram atendidas. Na Vila Jardim, 71 procuraram a unidade para os exames. As unidades básicas de saúde do Jardim Adamantina e Vila Cicma juntas atenderam 88 mulheres.

Na UBS do Dorigo, 19 mulheres fizeram o exame e mais 24 receberam o atendimento na UBS CECAP. Na UBS do Mário Covas e do Jardim Brasil, 107 foram atendidas.

“Prevenir é sempre o melhor caminho. Por isso, continuamos orientando as mulheres que cuidem da saúde e fiquem atentas a qualquer alteração. Nossas equipes estão à disposição para oferecer todo o cuidado para nossa população”, assegura Franciele Anselmo, secretária de saúde.