Secretaria de Cultura e Turismo divulga agenda cultural do mês de novembro

Atividades tem início na quarta-feira (8) com a I Pré-Conferência Regional do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) de Adamantina e região

As atividades culturais continuam a todo vapor em novembro em Adamantina. Abrindo o mês, a agenda cultural promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, traz na quarta-feira, 8 de novembro, a partir das 13h no Anfiteatro Fernando Paloni a I Pré-Conferência Regional do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) de Adamantina e região.

A programação terá como temática “O Brasil na década dos afrodescendentes: reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos”.

O objetivo da pré-conferência regional é discutir a criação de conselhos como o de Adamantina em todos os municípios do estado de São Paulo e, ainda, estimular a promoção da igualdade racial e combater o racismo em todas as suas formas.

Já no final de semana, acontece a 3ª edição da Feira Empreendedora no sábado (11) e no domingo (12) das 15h às 22h na Estação Recreio. Ainda no domingo (12), o município recebe o Circuito Sesc de Artes 2023 das 16h às 20h no Parque dos Pioneiros.

Entre os dias 15 a 20 de novembro, será realizada no município a Semana da Consciência Negra. No dia 24 de novembro, haverá a Viagem Literária – Desenhos que Contam Histórias com Ilustralu. A transmissão será online na Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

No dia 26 de novembro, em mais uma edição de Domingo no Parque, haverá o II Bateras In Adamantina que será no Parque dos Pioneiros, das 16h às 21h.

De 27 a 01 de dezembro no Anfiteatro Fernando Paloni acontecerá o festival de teatro e no dia 30 de novembro na Praça Elio Micheloni, o Projeto Guri fará ser concerto de encerramento das atividades do ano.

“Temos mais uma vez um mês recheado de atividades culturais de todos os estilos. Por isso, prestigie, traga sua família”, convida o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei da Silva.