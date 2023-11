Renov Energy mostra como investir em usina solar e garantir rentabilidade

Atento as tendências de mercado e as necessidades do público cada vez mais exigentes, o espaço vem passando a alguns meses por um processo de reestruturação e modernização. Orientados pelos chefs Gustavo Leonel e André Schwenk que auxiliam na elaboração do cardápio e adequações da cozinha.

Os chefs possuem anos de experiencia e vários restaurantes na região, sendo que o Chef André foi chef executivo dos restaurantes do chef Alex Atala, considerado o chef brasileiro mais influente e premiado no mundo.

Toda essa experiência e conhecimento está tornando a cozinha do restaurante Alto das Palmeiras uma das mais modernas e bem equipadas da região, proporcionando mais agilidade no preparo dos pratos. Com toda essa estrutura, sabores surpreendentes veem sendo desenvolvidos junto com a equipe local. Os pratos serão harmonizados com vinhos da importadora Grand Cru.

Com o andamento dos trabalhos e aumento da demanda, novas vagas de trabalho estão surgindo no restaurante, desenvolvendo ainda mais a cidade de Adamantina. Essas vagas disponíveis são para cozinha e passará por treinamento e qualificação pelos chefs citados.

Visando o melhor atendimento ao público, vagas para o atendimento também estão disponíveis. A área comercial da empresa conta com a orientação da expert em vendas Ieda Brandão, que será responsável pelo treinamento de vendas da equipe.

Em comemoração a essas mudanças e ao aniversario do espaço, no dia 18/11 haverá um evento especial, aguardem mais informações.

O Alto das Palmeiras que está localizado na Rodovia Dr. Plácido Rocha, km1, Lado direito, segunda porteira – Rancho Zinco – Adamantina-SP, funciona de quinta-feira a sábado das 18h00 as 23h00 e aos domingos das 11h00 as 15h00. O espaço também atende a eventos corporativos, comemorações, casamentos, aniversários…

Informações e reservas pelo Instagran @espaco.altodaspalmeiras, ou pelos telefones 18 99733-8075 (escritório), 18 99778-6754 (Ane Godoi) ou 18 99634-5615 (Marcelo França).