Embalagens Adamantina Festas: beleza e praticidade para seu evento

Consolidada em Adamantina e com unidade também em Dracena, a empresa Renov Energy realizou um Dia de Campo na manhã de sábado (28) e apresentou a investidores um novo modelo de negócio que permite rentabilizar de 1,7% a 1,8% sobre o capital investido. Em paralelo, a iniciativa abre possibilidade ao usuário final ter acesso a energia elétrica por assinatura e pagar menos na conta mensal, sem a necessidade de instalar a estrutura em seu endereço.

O Dia de Campo realizado no sábado ocorreu ao lado de uma usina fotovoltaica já construída por um investidor, por meio da Renov Energy, no Residencial Buritis, inaugurada no evento. A área fica aos fundos da Área Comercial Luiz Stechi (às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros/SP-294), em Adamantina.

A estrutura em operação – capaz de gerar entre 54.000 a 60.000 kWh por mês – foi apresentada como exemplo daquilo que pode ser reproduzido em outro espaço, e garantir rentabilidade ao investidor. Para exemplificar, essa estrutura tem capacidade para abastecer cerca de 200 casas com consumo médio de 300 kWh mensais.

Para receber os convidados a Renov Energy ofereceu uma recepção com almoço abastecido por uma estação de churrasco e música ao vivo. O público pode conhecer as inovações trazidas à Alta Paulista pela empresa e interagir com os seus representantes. O público foi recepcionado pelos sócios e diretores da Renov Energy, o engenheiro eletricista Daniel Osvino Marchi e o técnico em eletrotécnica Jean Carlos Lima Santos, e pelo gerente comercial e especialista em comercialização de energia, Fábio Fernando da Silva Oliveira (assista vídeo).

Em suas falas, os representantes da Renov Energy expuseram sobre a proposta e seus diferenciais no mercado. Depois os convidados puderam interagir, tirar suas dúvidas e receber os esclarecimentos de forma individualizada.

Com informações do Sigamais