Prefeitura de Adamantina concederá reajuste de 8% aos servidores

Após a aprovação da Câmara Municipal, aumento será concedido a partir de janeiro de 2024

A Prefeitura de Adamantina concederá reajuste de 8% de revisão geral anual dos vencimentos, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

A decisão foi tomada em uma reunião realizada na tarde de hoje (22), entre o Poder Executivo, Poder Legislativo e o presidente do sindicato, Nivaldo Martins do Nascimento “Londrina”. Agora, o projeto de lei será encaminhado para aprovação da Câmara Municipal.

De acordo com um estudo da Secretaria de Administração, de 2017 a setembro de 2023, a soma da inflação no período foi de 40,30% enquanto que o reajuste concedido foi de 52,75%.

Ainda conforme o estudo, caso o salário mínimo seja reajustado para R$1.339,80, os funcionários da referência 1 receberão o montante de R$1420,99, mas caso o valor do salário mínimo permaneça em R$1320,00 os profissionais da referência 1 passarão a receber R$1440,80 o que garante aos servidores poder de compra acima do salário mínimo.

“Notícia boa para os nossos funcionários que tanto trabalham pelo município. Com as contas em dia, podemos mais uma vez conceder o reajuste como fizemos em todos os anos, exceto no período da pandemia que não aconteceu devido a determinação do governo federal da época”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Vale-alimentação

Além do reajuste no salário, a Prefeitura de Adamantina decretará correção do auxílio-alimentação dos servidores. A partir de janeiro de 2024, os servidores e funcionários receberão R$28,00 por dia, o que resulta em um aumento de 20%. Anteriormente, os servidores recebiam R$24,00.