Centro Universitário promove II Ciclo de Defesas de TCC de 4 a 7 de dezembro

Com o objetivo de normatizar os Trabalhos de Conclusão de Curso, de 4 a 7 de dezembro o Centro Universitário de Adamantina, por meio das Pró-reitorias de Ensino (PROENS) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG), promove o II Ciclo de Defesas de TCC, no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000) e na Santa Casa de São Carlos (SP), onde os alunos do curso de medicina realizam o internato.

As apresentações na modalidade pôster serão no Auditório Miguel Reale, e as orais nas salas de aula do bloco I. Nesta edição, a maioria dos cursos de graduação, que tenha em seu plano de ensino defesas de TCC, participa do evento acadêmico.

Após o período de apresentações, a programação prevê que de 8 a 12 de dezembro acontecerão as adequações no trabalho propostas pelas bancas. Dia 13 será o prazo para reenvio dos trabalhos, caso seja solicitado na defesa. Em 15 de dezembro haverá a divulgação das notas e dia 16 serão emitidos os certificados.

“Parabenizo todos os participantes do II Ciclo de Defesas de TCC do Centro Universitário de Adamantina. Esta segunda edição evidencia o comprometimento de nossa instituição de ensino com a produção científica de qualidade, reforçando o papel fundamental da pesquisa na formação de profissionais capacitados e engajados”, afirma a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

O cronograma das apresentações, regulamento e modelos de apresentação estão disponíveis em www.fai.com.br/ciclodedefesas/.