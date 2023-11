Presidente da Câmara descarta nova disputa a vereador, mas pode ser candidato a vice-prefeito

Na tarde de hoje (quinta-feira), por volta das 15h, uma chuva torrencial caiu sobre Adamantina e trouxe consequências já ‘corriqueiras’ na região central: alagamentos e fortes enxurradas que resultaram em carros, até um ciclista, arrastados pela alta enxurrada.

Gravados em vídeos por moradores, funcionários de empresas e motoristas, que enviaram nas redes sociais do Portal Adamantina Net, pelo menos três pontos conhecidos tiveram grande concentração das águas pluviais: na esquina da Acrea – cruzamento da Rua Nove de Julho com a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira –, esquina do Supermercado Godoy – cruzamento da Av. Capitão com a Rua General Isidoro –, esquina do Fórum – cruzamento da Avenida Ademar de Barros com a Rua Fernão Dias* – e nas proximidades do Parque dos Pioneiros.

A reportagem tentou percorrer esses pontos, porém, a intensidade da enxurrada não possibilitou o acesso.

Após uma manhã quente e abafada na Cidade Joia, o tempo começou a mudar após as 13h e ocasionou a formação da chuva torrencial. Até este momento [16h40] a chuva continua na área central, *por cerca de 1h diminuiu o volume, porém, agora, voltou a ser intenso causando novos alagamentos.