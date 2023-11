Adamantina integra programa Qualifica Empreenda SP lançado pelo Governo do Estado de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou o Programa Qualifica Empreenda SP. Adamantina está integra ao programa que vai oferecer 875 vagas em cursos de capacitação para pequenos e médios empreendedores e, ainda, linha de crédito com condições especiais.

Os interessados devem efetuar sua inscrição até o dia 12 de novembro no site www.cursosprofissionalizantes. sp.gov.br. No entanto, para participar é necessário ter 18 anos, morar no estado de São Paulo, possuir um negócio ativo (formal ou informal de produtos e/ou serviços) há no mínimo 3 a 6 meses.

De acordo com as informações publicadas pela pasta do Governo do Estado, a medida visa tanto fazer com o modelo de negócio seja aprimorado como ainda possibilitar o aumento do faturamento dos empreendedores.

Os cursos tem entre 7h e 60H com opções presencial na cidade de São Paulo e região de Ribeirão Preto como também online.

“Mais uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que vem pra somar e oferecer capacitação para os empreendedores e Adamantina faz parte. Por isso, os empreendedores do município devem se inscrever e participar”, convida Luciana Pereira, secretaria de desenvolvimento econômico.