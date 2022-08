Cinco homens são presos em ação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar

A Polícia Civil de Adamantina, por meio de trabalho realizado pelos investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), apreendeu na tarde da última terça (09) um veículo adquirido em nome de uma vítima de crime de estelionato, morador da região.

De acordo com os policiais, um homem de 66 anos procurou a DIG na última segunda (08), informando que estava recebendo uma série de cobranças de uma instituição bancária referentes a parcelas de um financiamento de veículo. O idoso, que não sabia da dívida em seu nome, informou que desconhecia totalmente o financiamento e sequer possuía condições financeiras para adquirir veículo daquele porte, avaliado em mais de oitenta mil reais.





As investigações foram iniciadas a partir das informações fornecidas pela própria vítima e os policiais rapidamente identificaram o carro envolvido no golpe, iniciando diligências para sua localização e detecção de suspeitos no envolvimento do ocorrido. O veículo foi encontrado sendo conduzido por uma mulher de 28 anos, no centro da cidade de Lucélia, sendo esta abordada e trazida com o automóvel à sede da DIG/DISE em Adamantina, onde foi feita sua oitiva e após liberada, além da apreensão do automóvel para continuidade da investigação.

Segundo o delegado da DIG, Dr. Rodrigo Pigozzi Alabarse, existem outras investigações em que são apurados crimes semelhantes a este, onde as vítimas também são homens idosos que tiveram grandes prejuízos financeiros.