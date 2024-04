Arsenal é o campeão do Campeonato Interno da Vila Freitas

A construção no Recinto Poliesportivo ‘Sebastião Pires da Silva’ das cozinhas-piloto para uso das entidades do município foi tema do Requerimento nº 043/2024, apresentado na Câmara de Adamantina durante a última sessão ordinária. A implantação dos novos espaços foi anunciada pela Prefeitura pelo menos dois anos atrás.

O documento pede informações: Qual é o posicionamento da administração sobre o andamento da obra? E relembra que as antigas barracas foram destruídas por um forte vendaval ocorrido em 2019. “E até a presente data ainda não receberam os devidos reparos e adaptações necessárias para o seu completo funcionamento”.

Como as obras ainda não foram iniciadas, o Requerimento também questiona a respeito da previsão da entrega das barracas (cozinhas) devidamente reformadas e adap-tadas para sua utilização.

Em setembro de 2023 a Prefeitura conclui a construção da cobertura metálica de 244,77 metros quadrados no Poliesportivo, com investimento de R$ 1 milhão destinado ao município pelo Governo do Estado, onde, segundo o projeto, abrigará as cozinhas-piloto.

O Requerimento foi aprovado no plenário do Poder Legislativo e enviado para resposta do Executivo.