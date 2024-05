Curso de Odontologia da FAI realiza procedimento inédito na UTI da Santa Casa de Adamantina

O San Remo E.C., tradicional equipe do Jardim Brasil de Adamantina, sob o comando do mandatário e presidente Marcos Construtor, em partida pela 6ª rodada da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio entrou em campo no último domingo (28), no campo do Aspumulu em Lucélia, para enfrentar o Mariápolis E.C.

O time comandado pelo técnico Durvalino Dú mostrando um bom futebol em campo, massacrou o time adversário ao vencer de goleada por 11 a 1. Os gols foram marcados por César Alemão (4), Jackson (3), Herme (2), Eduardo Bolinho e Edilson Mecena.

O San Remo com o resultado positivo assumiu, a liderança do Grupo – A, com 7 pontos ganhos.

A comissão técnica do San Remo é formada por: Durvalino Dú (Técnico), Marcos Construtor e Jalá (Auxiliares)

A 6º rodada da 17º Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, realizada no domingo (28), no Aspumulu, teve ainda mais dois jogos.

Alamandas F.C./ Mecânica Flex venceu por 4 a 0 o Catadão dos Véios F.C./Lucélia e o Flórida Paulista F.C. vencendo por 2 a 0 a equipe da Associação Cruzvaldense.

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue” e Aguinaldo Nascimento “Té”.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

San Remo – 7

Parapuã – Alamandas – 6

CME Osvaldo Cruz – 4

Catadão – 0

Bastos E.C. – 0

Mariápolis A.C. – 0

GRUPO – B

ABC/ Rennô -7

Flórida Paulista – Pracinha – 6

Lobos / Inúbia Paulista-4

Iguaçu – 3

Aspumulu – Cruzvaldense – 1

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”.

-Na foto, o jogador Herme que marcou 2 gols do time do San Remo E.C.