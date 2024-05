Partido Liberal (PL) tem nova direção em Adamantina

Decisão foi tomada pela direção estadual da legenda, que nomeou nova direção para o partido de Jair Bolsonaro em Adamantina

O Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem nova direção em Adamantina. O órgão provisório municipal teve sua nominata anterior expirada na quarta-feira da semana passada, em 15 de maio, inativada por decisão da direção estadual Partido. Na sequência, o PL efetivou junto à Justiça Eleitoral a nova composição na cidade, efetivada com data desta segunda-feira (20), e já disponível para consulta pública no site do TSE.

A convite da direção estadual, o Partido em Adamantina passa a ser presidido por Gustavo Correa Fernandes, que é administrador e está ligado ao grupo que apoia a pré-candidatura a prefeito de Alcio Ikeda (Republicanos). Nesta base – agora formada por cinco partidos – também fazem parte o Podemos, MDB e o União Brasil.

Além da presidência de Gustavo Correa Fernandes, a provisória do PL de Adamantina é integrada por Plinio Roberto Albanez Perroni Junior (vice-presidente), Nilson Albanez Junior (tesoureiro), Gustavo Henrique Teixeira Montagnoli (secretário), Benedito Jair Fragnan (vogal) e Isabel Cristina Melo de Azevedo (suplente).

Com a nova direção local os novos dirigentes do PL adamantinense irão se reunir com membros da legenda e realinhar as diretrizes do partido para as eleições municipais deste ano.