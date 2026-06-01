Domingo de muita música e som de qualidade movimenta o Parque dos Pioneiros em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promoveu neste domingo (31) mais uma edição do projeto “Domingo no Parque”, realizada no Parque dos Pioneiros.

O evento reuniu 17 baterias automotivas e atraiu moradores e visitantes para uma tarde de confraternização, entretenimento e apreciação musical. A iniciativa proporcionou ao público momentos de lazer ao ar livre, com música de diversos estilos e sistemas de som que garantiram qualidade e animação durante toda a programação.

A movimentação no Parque dos Pioneiros contribuiu para fortalecer a convivência entre as famílias, além de impulsionar o fluxo de pessoas na cidade, valorizando os espaços públicos e promovendo opções de lazer para a população.

A Prefeitura de Adamantina segue apoiando ações culturais e recreativas que incentivam a ocupação dos espaços públicos, promovem o bem-estar da comunidade e fortalecem o calendário de eventos do município.

.