Mais de dez anos depois, Prefeitura retoma tratativas de construção de prédio próprio para a Fatec

Um antigo sonho volta a ser buscado pela Prefeitura de Adamantina. De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo Jornal Folha Regional, a Administração José Tiveron iniciou diálogo com o Centro Paula Souza e o Governo do Estado de São Paulo para discutir a possibilidade de construção de um novo prédio para a Fatec (Faculdade de Tecnologia) no município. As conversas estão em estágio inicial e envolvem estudos sobre a viabilidade da proposta, diante da necessidade de ampliação da estrutura da unidade d ensino superior.

Entre as possibilidades analisadas está a utilização da área conhecida como “terreno dos circos”, localizada no prolongamento da Avenida Antônio Tiveron, entre as ruas Osvaldo Cruz e Rua Goiás. A reportagem apurou ainda que a Prefeitura pode abrir tratativas relacionadas para a possível doação do referido terreno ao Estado, caso o projeto avance junto ao Centro Paula Souza.

Até o momento, não existe confirmação oficial do Governo Estadual sobre inclusão da obra em orçamento ou cronograma de execução. No entanto, houve sinalização positiva para iniciar conversas sobre o tema.

Atualmente, a Fatec Adamantina funciona no antigo prédio do CEFAM, localizado na Rua Paraná, 400, no Jardim Brasil. A unidade oferece cursos superiores em Gestão Comercial e Ciência de Dados, além do programa AMS em Logística. Também estão em implantação os cursos de Agronegócio e Desenvolvimento de Sistemas.

A discussão sobre uma sede própria não é recente, tendo em vista que estava vinculada ao anúncio da implantação da Fatec Adamantina feito em 2011 pelo então governador Geraldo Alckmin ao prefeito da época, Kiko Micheloni. Entretanto, uma série de entraves burocráticos, decisões equivocadas e mudanças relacionadas à definição da área impediram a concretização da obra ao longo dos anos. Em 2012, por se tratar de ano eleitoral, não foi possível consolidar a doação da área inicialmente prevista. Já a partir de 2013, a Administração Municipal que assumiu não quis manter o mesmo terreno dos circos e indicou outros locais, incluindo uma área aprovada em 2014 às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, próximo ao trevo do Campus II da FAI. Porém, até hoje, a obra não foi conquistada.

A Fatec Adamantina atende cerca de 250 alunos distribuídos nos períodos da manhã, tarde e noite.

Na tarde da última quinta-feira (28) o diretor superintendente do CPS, Prof. Clóvis Dias recebeu para uma audiência em seu gabinete o prefeito José Tiveron e o diretor da Fatec, José Eduardo R. Figueiredo, acompanhados pelos secretários municipais Wilson Alcântara (gabinete) e Carlos Barbosa (Desenvolvimento Econômico), na qual foi tratando a respeito do assunto em questão.

Por Folha Regional Adamantina

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