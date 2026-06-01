Homem é preso após furto de celular no Terminal Rodoviário de Adamantina

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar neste domingo (31), suspeito de furtar um celular no Terminal Rodoviário de Adamantina. O aparelho foi recuperado e devolvido ao dono após ação rápida dos policiais.

De acordo com a PM, a ocorrência chegou inicialmente ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) como uma discussão no terminal. Porém, durante o atendimento, os policiais perceberam que o caso era, na verdade, um furto de celular.

Com apoio das imagens das câmeras de monitoramento do local, os suspeitos foram identificados e as características repassadas às equipes que estavam em patrulhamento. Pouco tempo depois, dois suspeitos foram encontrados e abordados na Praça dos Patos.

Durante a abordagem, os envolvidos teriam contado aos policiais onde o celular estava escondido. A equipe foi até um imóvel abandonado na região central e localizou o aparelho.

O celular foi reconhecido pela vítima e devolvido ao proprietário.

Os envolvidos foram levados para o plantão da Polícia Civil junto com a vítima e o aparelho recuperado. Após análise do caso, um dos suspeitos teve a prisão em flagrante confirmada pelo crime de furto e permaneceu preso, à disposição da Justiça.