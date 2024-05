Colisão entre caminhão e caminhonete deixa 2 pessoas feridas em Piracicaba

Uma carreta que carregava carga de aerossol sofreu um acidente, na rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (20) e o veículo ainda estava no local na manhã desta terça-feira (21), após ser totalmente consumido pelo fogo.

O motorista do veículo conseguiu escapar a tempo, ao perceber as chamas e as explosões iniciais da carga. O condutor deixou a carreta no canto, desceu pela pista e conseguiu correr. Parte da rodovia foi bloqueada, no sentido interior do estado.