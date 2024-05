Alunos das escolas de Adamantina participam do Projeto “Minicidade para Educação no Trânsito”

O quinto mês do ano é chamado de “maio amarelo”. Isso porque, durante todo o período são desenvolvidas ações com o objetivo de conscientizar as pessoas a respeito dos altos índices de infrações e mortes no trânsito. Em Adamantina, a iniciativa também está acontecendo.

Entre as iniciativas, têm início nesta terça-feira (21), a visitação dos alunos das escolas municipais e particulares na “minicidade”.

A ação é realizada pelo Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Aproximadamente 400 crianças conhecerão o projeto.

Entenda o que é o Projeto “Minicidade para Educação no Trânsito”

O Projeto “Minicidade para Educação no Trânsito” consiste em um espaço lúdico onde foi implantada uma miniatura de ruas e dispositivos de sinalização de trânsito com o objetivo de ensinar os alunos das escolas sobre as leis de trânsito.

O Projeto visa despertar a curiosidade dos visitantes e desenvolver neles o desejo de entender sobre as regras e leis que orientam o trânsito das cidades. A ação visa compartilhar conhecimentos sobre o trânsito e as relações com ele estabelecidas.

Essa atividade é chamada de educação inteligente, pois coloca os alunos dirigindo dentro da minicidade. O projeto conta com dois momentos distintos: teórico e prático.

Na parte teórica, o agente de trânsito ensina sobre as condutas aos participantes enquanto pedestres, ciclistas, passageiros e motoristas.

Na parte prática e lúdica, os participantes conduzem os veículos disponibilizados e agem como pedestres, passageiros e motoristas seguindo as regras de trânsito que aprenderam.

A minicidade reproduz o ambiente urbano com ruas, placas de sinalização, faixa de pedestres, semáforos, prédios e demais elementos que estão presentes em uma cidade.