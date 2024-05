Empreendedoras informais podem obter crédito por meio do Programa Empreenda Mulher

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conta com a linha de financiamento Empreenda Mulher, uma ação que visa apoiar as mulheres que são empreendedoras, tanto as que já tem um negócio formalizado quanto as que atuam de maneira informal.

Para as empreendedoras informais que consiste naquelas que são pessoa física e produtora, mas que não tem CNPJ, o crédito disponibiliza de R$ 200 à R$ 15 mil.

O prazo para pagamento é de até 30 meses e a carência é de até 90 dias. As taxas, juros e encargos são de 0,8% a.m. mais 1%TSF ato. Todo o crédito está sujeito a análise.

Para obtenção do crédito é necessário apresentar: documento oficial com foto dos sócios e cônjuges, certidão de casamento e afins do cliente e dos sócios; comprovante de endereço atualizado; plano de negócio; certificado de conclusão de curso de capacitação; orçamento com detalhamento dos fornecedores, dos bens a serem financiados, serviços e/ou mercadorias.

Além disso, para obtenção do crédito é necessário participar dos cursos de capacitação que são gratuitos. Algumas das temáticas disponíveis são: Descomplique; Descomplique Sua Empresa; Marketing Digital para Mulheres Empreendedoras; entre outros.

Para apresentar as linhas de crédito disponíveis tanto para as mulheres que já participam do Programa Feira da Mulher Empreendedora como daquelas que participam na Casa Afro e, ainda, os artistas, na segunda-feira (27), a partir das 19h a equipe do Banco do Povo de Adamantina, que funciona no prédio do Poupatempo, estará no encontro formativo para apresentação deste programa e dos outros que atendem os demais segmentos com esclarecimento de dúvidas.