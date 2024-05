Fundo Social de Solidariedade de Adamantina abre inscrições para curso de confeiteiro

No dia 23 de abril, as alunas do 7º termo do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina realizaram uma visita técnica à agência Ritmo, em Araçatuba, e, no dia 14 de maio, na Pão Criação, em Bauru. Além das agências, as estudantes também visitaram as gráficas 1000Cores, em Araçatuba, e Líder, em Bauru. Acompanhada pela coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Ieda Borges, a atividade teve como objetivo proporcionar um entendimento prático dos processos que envolvem a criação e produção publicitária, desde o planejamento até a execução final.

A coordenadora destacou a importância dessa experiência para a formação das alunas. “A visita técnica é uma oportunidade única para que as estudantes possam ver de perto como funciona o dia a dia de uma agência e de uma gráfica, entendendo a dinâmica do trabalho e a importância de cada etapa no processo publicitário”, comentou. “Essa troca de informações com profissionais da área é fundamental para complementar a teoria aprendida em sala de aula e preparar melhor as futuras publicitárias para os desafios do mercado”.

A visita à agência Ritmo, as participantes estiveram em contato com o proprietário e publicitário, Takao Yano e sua equipe: Fernanda Mariano, Thales Germani e Heitor Crespo (da Studio One). Desde 2014, a agência atende todo o país com atividades publicitárias e ainda dispõe do Studio One, uma produtora que atua em produções de fotos e vídeos para TV ou internet e a Flat APP, uma empresa focada em aplicativos Apple (iOS) e Android (Google Play). As alunas puderam acompanhar de perto o desenvolvimento de campanhas publicitárias, desde o briefing com o cliente até a criação das peças e estratégias de mídia.

Em Bauru, na Pão Criação, acompanhadas pelo sócio proprietário e publicitário, Rodrigo Rondon, tiveram a oportunidade de entender mais sobre a criatividade no ambiente publicitário e a importância da inovação para se destacar no mercado. A agência, desde 2004, é destaque com suas campanhas publicitárias e premiações. A Pão Criação atua na produção de publicidade, propaganda, gestão de mídias, criação de identidade visual, projetos visuais e design, oferecendo uma visão ampla das diversas áreas em que um publicitário pode atuar.

Nas gráficas 1000Cores e Líder, as alunas acompanharam os processos de impressão, acabamento e distribuição de materiais publicitários. “Conhecer a parte gráfica é essencial para que as alunas compreendam a importância da qualidade na impressão e como isso impacta na percepção do cliente final”, ressaltou a docente Ieda.

Para a aluna Maressa Raissa Ferreira Tovani, a visita à Gráfica Lider foi uma verdadeira revelação. A complexidade e a atenção aos detalhes envolvidos no trabalho gráfico são impressionantes. Cada etapa, desde a criação até a entrega final, exige um nível de precisão e dedicação que eu não imaginava. Foi uma experiência que realmente expandiu meu entendimento sobre o setor gráfico.

Ela ainda destaca a vivência na Agência Pão Criação como altamente instrutiva. “Pude acompanhar como as tarefas são distribuídas entre os diferentes departamentos e entender as metodologias que impulsionam os processos criativos. Além disso, tive a oportunidade de ver como uma agência home office se organiza e aplica suas estratégias com sucesso, garantindo uma operação fluida e colaborativa, mesmo à distância”.

“Foi esclarecedor”, comentou a aluna Lays Fernanda Pereira da Silva. “Vi sobre as divisões de tarefas dos setores, as estratégias para os processos criativos e quais estratégias foram mais bem utilizadas pela agência”, diz.

A atividade de visita técnica reafirma o compromisso do curso de Publicidade e Propaganda em oferecer uma formação completa e atualizada, preparando suas alunas para se tornarem profissionais capazes de atuar com competência e criatividade no mercado publicitário.