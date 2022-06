Vereadores do Podemos conquistam R$ 350 mil para projeto de Areninha Esportiva

Pela atuação dos vereadores do Podemos – Alcio Ikeda, Bigode da Capoeira e Rafael Pacheco – Adamantina conquistou R$ 350 mil para investimento em infraestrutura esportiva, para o projeto “Areninha”, que será implantado na área do Campo do Marroco.

A viabilização dos recursos se deu junto ao ex-secretário executivo de habitação do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni, e deputado estadual Ataíde Teruel. A confirmação dos recursos à cidade foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na última quinta-feira (16).

O projeto “Areninha” vai ser executado dentro das diretrizes do PEM (Programa Especial de Melhorias) da Secretaria Estadual de Habitação. Trata-se de uma infraestrutura esportiva com campo de grama sintética, em estrutura fechada, nos moldes semelhantes à instalada no Parque dos Pioneiros. “Agradecemos ao ex-secretário executivo estadual de habitação Fernando Marangoni e ao deputado estadual Ataide Teruel, por intermediar esse pedido para a nossa cidade, e ao coordenador do Podemos, Lucas Haro, pelo trabalho realizado. O esporte e o lazer local somente ganham com esse tipo de conquista. A população adamantinense merece essa melhoria nesse tão querido espaço, que é o Campo do Marroco”, escreveram os vereadores nas redes sociais, na postagem de um vídeo onde anunciam os recursos.

A conquista está em sintonia com a própria Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (Selar), já que a administração municipal também buscava o equipamento esportivo para aquele espaço. “O layout do projeto, foi disponibilizado pelo Secretário de Esportes Ronaldo Pereira Dutra que colaborou para que nós conseguíssemos esse benefício”, informa a postagem.

Outros recursos liberados

Recentemente, o deputado Ataide Teruel atendeu outra solicitação local, pela atuação do vereador Alcio Ikeda, com a destinação de R$ 110 mil para o Lar dos Velhos de Adamantina. O recurso poderá ser aplicado em necessidades mais urgentes da entidade adamantinense, como a compra de equipamentos, conforme definiu a própria instituição. “Não basta apenas buscar recursos para nossas instituições, é necessário saber a realidade para atender realmente suas demandas. E desta forma que busco atuar, ouvindo e trabalhando em conjunto”, escreveu Alcio Ikeda em suas redes sociais.