Prefeitura de Adamantina solicita apoio financeiro para implantação da Casa Afro

O prefeito Márcio Cardim, os secretários Luciana Pereira, Gustavo Taniguchi e Sérgio Vanderlei e a coordenadora da equidade racial e desenvolvimento socioeconômico, Maria Angélica Silva Bonfim, participaram da solenidade em comemoração ao aniversário de 38 anos do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.

Na oportunidade, dando continuidade às tratativas que objetivam a implantação do Programa Casa SP Afro Brasil, foi entregue ao secretário-executivo do Centro de Equidade Racial, Ivan Lima solicitando apoio financeiro no valor de R$ 700 mil do Governo do Estado de São Paulo para implantação da Casa Afro e suas atividades no local onde se encontra o Centro Comunitário do Jardim Primavera.

No espaço, ainda funciona uma pista de skate com projeto Vale das Pedrinhas onde vários skatistas voluntários desenvolvem atividades esportivas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O repasse financeiro visa ampliar o local onde será instalada a Casa Afro, reforma da pista de skate bem como do Centro Comunitário.

O objetivo é recuperar esse local para união dos projetos com a implantação da Casa Afro, oferecendo infraestrutura para que as atividades aconteçam de maneira eficiente. Além da união dos projetos, a recuperação do centro comunitário possibilitará a criação do Centro de Convivência da Cultura Negra.

38 anos do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra

Foi realizada na noite de ontem (11), no teatro São Pedro, uma solenidade em comemoração aos 38 anos do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra.

O evento contou com a participação dos conselhos municipais e lideranças negras do Estado de São Paulo e foram homenageadas personalidades negras, entre elas Inês Coimbra, primeira procuradora geral do Estado de São Paulo negra; Mônica Calazans, primeira enfermeira a receber a vacina contra a COVID-19 no Brasil e Ivan Lima, secretário-executivo do Centro de Equidade Racial.