Educação de Adamantina divulga nota sobre funcionamento das escolas da rede municipal, particular e estadual

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Educação, informa que as aulas na rede municipal de ensino que compreende as EMEIs Ciclo I e Ciclo II e as EMEFs, serão mantidas com 50% da capacidade dos alunos por sala.

A medida será válida até o fim do ano letivo de 2021 e para 2022, novas decisões serão tomadas levando em consideração a situação epidemiológica do município.

O funcionamento da rede estadual de ensino, bem como as escolas particulares segue as determinações que foram divulgadas pelo Estado de São Paulo.