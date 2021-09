Bancada do Podemos viabiliza emenda de R$ 150 mil para a Clínica PAI Nosso Lar

A Clínica Pai nosso Lar de Adamantina receberá uma verba de R$ 150 mil pleiteada pelos vereadores Alcio Ikeda Jr. Rafael Pacheco e Antônio Leôncio ‘Bigode’, que formam a Bancada do Podemos na Câmara Municipal.

O valor corresponde à emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Renata Abreu (PODE).

“É com muita felicidade que anunciamos o repasse deste recurso para o PAI Nosso Lar utilizar no custeio de suas atividades”, ressaltaram os autores do pedido.

O dinheiro já está disponível. E na última sessão ordinária da Câmara foi aprovado por unanimidade o projeto de Lei encaminhado pela Prefeitura de Adamantina que autoriza o repasse da verba.

“É satisfatório poder colaborar mais uma vez com a saúde de Adamantina e região. Muito obrigado Renata Abreu, por apoiar novamente Adamantina”, disseram os vereadores em vídeo postado nas redes sociais quando estiveram com os responsáveis pela Clínica para anunciar o recurso.