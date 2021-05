Interessados na concessão da isenção do ISS devem fazer pedido até o final do mês

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Lei Complementar nº 372, de 23 de abril de 2021, está concedendo isenção do Imposto Sobre Serviço fixo para as parcelas com vencimento até 30 de junho de 2021.

A iniciativa é destinada exclusivamente aos profissionais autônomos inscritos até 1º de janeiro de 2021 e que foram impossibilitados de exercer sua atividade sob qualquer forma.

Os contribuintes interessados na concessão do benefício devem fazer o requerimento no protocolo no térreo do Paço Municipal até o dia 31 de maio. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Fiscalização e Arrecadação Tributária.