Conhecido jogador do futebol adamantinense, Luiz Claudio ‘Catu’ morre aos 43 anos vítima da Covid-19

Por volta das 8h40 desta quinta-feira (22) um dos mais conhecidos jogador do futebol amador de Adamantina, Luiz Cláudio ‘Catu’ – como era chamado por todos – faleceu aos 43 anos por consequências da Covid-19.

No último dia 15 de abril, Catu postou em seu perfil no Facebook uma foto no leito da Santa Casa de Adamantina para acalmar os familiares e amigos: “Vou ser internado por causa da falta de ar que me deu essa noite!! Breve estarei com vcs.. abraço e obg pelo apoio! JESUS AMA VCS”.

Ele permaneceu hospitalizado, com a piora no quadro clínico precisou ser levado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e intubado, porém, infelizmente, não conseguiu mais lutar contra os problemas de saúde trazidos pela doença.

A notícia foi confirmada pela sua mãe Cicera Silva, às 8h52, também no Facebook do filho: “Estou passando pra enformar que o Catu acabou de falecer agradeço todos que orou por ele”.

O JOGADOR E AMIGO DE TODOS

Durante sua vida Catu se tornou um dos mais conhecidos e ‘convocados’ jogadores amadores adamantinenses, tanto no Futebol de Campo quanto no Futsal. Defendeu e foi inúmeras vezes campeão por diversos times na Cidade Joia, inclusive o próprio Adamantina Futebol Clube, e também por várias equipes do Oeste Paulista.

Aguerrido dentro de campo, fora dele Catu era amigo de todos e fazia questão de manter relacionamento próximo sempre, com conversas e brincadeiras.

SEPULTAMENTO

De acordo com informações obtidas pela nossa reportagem junto à empresa Haddad Organização Social, não haverá velório devido a causa da morte ser Covid-19 e o horário do sepultamento ainda está sendo definido.

A equipe do Portal Adamantina Net e Grupo Folha Regional externa os mais sinceros sentimentos de conforto à família neste momento de tristeza.