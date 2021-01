Anunciado início do funcionamento do Tomógrafo adquirido para a Santa casa de Adamantina

Desde a última sexta-feira (22) a Santa Casa de Adamantina passou a contar com o funcionamento do novo aparelho de Tomografia, adquirido com recursos destinados pelo Governo Federal para o enfrentamento à pandemia da Covid-19.

O início do funcionamento foi anunciado em vídeo postado nas redes sociais, do qual participam o prefeito Márcio Cardim, a vice Dinha Santos Gil, o secretário municipal de saúde Gustavo Rufino e representantes da gestão do hospital adamantinense.

Neste primeiro momento, serão realizados 2.600 exames de pacientes que estão na fila de espera faz anos.

“Vamos zerar a fila que existe. E é importante destacar que esses exames não atenderão apenas Adamantina, mas também a microrregião de saúde que que somos referência, composta por 10 municípios”, disse Cardim.

O aparelho, que custou aproximadamente R$ 1 milhão, já foi calibrado e devidamente testado.

Além dos exames de tomografia relacionados à Covid-19, serão realizados aos exames ligados aos atendimentos laboratorias da Santa Casa.