Comércio de Adamantina tem horário especial para os dias do Black Friday

No próximo final de semana o comércio de Adamantina terá a maior queima de estoque do ano, as lojas funcionarão em horário especial para o Black Friday, uma data esperada com grande expectativa de vendas par os varejistas em 2020.

Atendendo pedido do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista), a Prefeitura de Adamantina estendeu o funcionamento dos estabelecimentos, seguindo o Plano São Paulo que permite a abertura do comércio por 10 horas.

Na sexta-feira (27), as lojas podem funcionar até às 20h, já no sábado dia 28 das 9h às 16h. “O decreto autorizativo da Prefeitura é restrito para as duas datas, o que permitirá o funcionamento do comércio em horário especial. Oportunidade para os clientes aproveitarem as promoções após às 18h, e para os lojistas recuperarem as perdas do ano, devido a pandemia de covid-19. Agradecemos a sensibilidade do poder público municipal”, disse Sérgio Vanderlei, presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista.

Ainda, segundo o Sindicato, os horários são opcionais. Porém, as empresas interessadas devem solicitar autorização para segurança jurídica trabalhista. “Além de aval do Sincomercio, os estabelecimentos devem seguir rigorosamente os protocolos sanitários, como permitir a entrada de clientes apenas com máscaras de proteção facial, disponibilização de álcool em gel na entrada das lojas e atender com 40% da capacidade do negócio”, orienta Sérgio Vanderlei.

Mais informações podem ser obtidas no Sincomercio Nova Alta Paulista: (18) 3521-5515.