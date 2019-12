Funcionário da Prefeitura fica gravemente ferido após trator passar sobre o seu corpo

Um funcionário da Secretaria Municipal de Obras, da Prefeitura de Adamantina ficou gravemente ferido em decorrência de um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (27) no Parque dos Pioneiros.



Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu enquanto o a vítima trabalhava nas obras que estão em fase final no local.



A vítima estaria trabalhando próximo ao pneu traseiro do trator quando o veículo movimentou-se e passou sobre o seu corpo.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os primeiros atendimentos de socorro à vítima que foi levada ao Pronto-Socorro da Santa Casa, onde está sob cuidados médicos, conforme informou a Prefeitura de Adamantina através de nota emitida momentos antes da postagem desta notícia.



A Polícia Militar registrou a ocorrência e preservou o local do acidente para a realização de perícia da Polícia Científica.

A Prefeitura informou também que presta todo o apoio necessário ao funcionário e familiares.