TRABALHE COM SEGURANÇA. VIAJE COM O GRUPO MASSEI!

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A tradição e a confiança de Adamantina agora também estão à disposição para suas viagens ou da sua empresa.

Você já conhece o nosso compromisso no transporte diário de colaboradores das usinas da região. Agora, toda essa experiência, segurança, pontualidade e qualidade também estão disponíveis para atender você, contate-nos.

Nossa frota: ✅ Vans ✅ Micro-ônibus ✅ Ônibus ✅ Ambulância

Contamos com veículos modernos, revisados regularmente e conduzidos por motoristas altamente capacitados, garantindo conforto e segurança em cada trajeto.

Atendemos: ✔️ Usinas da região, ✔️ Empresas, ✔️ Traslados, ✔️ Fretamento contínuo

Viaje com quem entende de transporte de pessoas. Viaje com o Grupo Massei!

📞 Solicite seu orçamento: (18) 99674-2293 (WhatsApp) (11)97440-3100 (WhatsApp)

📍 Endereço: Rua Saul Bragato, nº 22 – Itamaraty – Adamantina/SP

📲 Instagram: @grupomassei_adt