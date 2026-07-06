Juridicando participa de reunião com avaliador do Prêmio Innovare e reforça parceria com projeto “Desvendando o Direito”

O Projeto de Extensão Podcast Juridicando, vinculado ao curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina, participou, no dia 30 de junho, de uma reunião com o avaliador do Prêmio Innovare, Dr. Thiago Zoratti, em encontro destinado à apresentação e ao acompanhamento do projeto “Desvendando o Direito”, desenvolvido pela advogada Talita Manrique Andrade, que concorre ao prêmio.

A iniciativa “Desvendando o Direito” concorre ao Prêmio Innovare e tem como proposta democratizar o acesso ao conhecimento jurídico por meio de linguagem simples, recursos digitais, vídeos animados e protagonismo infantojuvenil. O projeto busca aproximar o Direito da população, especialmente de crianças, adolescentes e jovens, traduzindo temas jurídicos relevantes para formatos acessíveis, dinâmicos e socialmente comprometidos.

O personagem central do projeto é Vicente Manrique Andrade, filho da idealizadora Talita Manrique Andrade. Com 13 anos e aluno do Colégio Champagnat, de Adamantina, Vicente é transformado em desenho nos vídeos e apresenta, de forma leve e compreensível, assuntos relacionados ao Direito que impactam diretamente a vida da população, sobretudo do público infantojuvenil.

Representando o Podcast Juridicando, participaram da reunião o Prof. Me. José Eduardo Lourencini, coordenador do projeto, e as discentes do curso de Direito da FAI Maria Vitória Pelegrini e Maria Vitória Morita, integrantes da equipe fixa do Juridicando. Também estiveram presentes a Dra. Ruth Duarte Menegati, Juíza de Direito em Adamantina e coordenadora do Projeto Soul Feminina, que também concorre ao Prêmio Innovare; a psicóloga Denise Freire; e Adriana Alkmin Pereira Domingues, diretora da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, ambas integrantes do Soul Feminina.

Criado em 2022, o Podcast Juridicando é um projeto de extensão do curso de Direito da FAI que atua na produção e divulgação de conteúdos jurídicos em linguagem acessível, por meio de entrevistas, vídeos, publicações em redes sociais e demais formatos digitais. Desde sua criação, o projeto tem buscado aproximar o conhecimento jurídico da comunidade, fortalecendo a relação entre universidade, sociedade e cidadania.

No contexto do “Desvendando o Direito”, a participação do Juridicando ocorre por meio do apoio à divulgação dos conteúdos produzidos pelo projeto em suas redes sociais, ampliando o alcance das mensagens educativas e contribuindo para que temas jurídicos cheguem a diferentes públicos de forma simples, clara e acessível.

Para o Prof. Me. José Eduardo Lourencini, coordenador do Podcast Juridicando e Coordenador de Projetos de Extensão na área de Humanas do Centro Universitário de Adamantina, a participação na reunião reforça o papel da extensão universitária na democratização do conhecimento jurídico.

“O Juridicando nasceu, em 2022, com o propósito de aproximar o Direito da comunidade, utilizando as mídias digitais como instrumento de educação jurídica cidadã. Participar desse momento, ao lado do projeto ‘Desvendando o Direito’, é muito significativo, porque mostra que a extensão universitária pode dialogar com iniciativas inovadoras e contribuir para ampliar o alcance de conteúdos que levam informação, cidadania e consciência de direitos à população. Como coordenador do Podcast Juridicando e também como Coordenador de Projetos de Extensão na área de Humanas da FAI, vejo essa participação como uma oportunidade de fortalecer a presença da universidade em ações de impacto social”, destacou.

A idealizadora do “Desvendando o Direito”, advogada Talita Manrique Andrade, ressaltou a importância de tornar o Direito mais próximo das pessoas, especialmente das crianças e adolescentes.

“O ‘Desvendando o Direito’ surgiu da vontade de mostrar que o conhecimento jurídico pode ser compreendido por todos. Quando utilizamos uma linguagem simples, recursos visuais e a participação do Vicente como personagem central, conseguimos transformar temas que muitas vezes parecem distantes em conteúdos próximos da realidade das pessoas. A parceria com o Juridicando é muito importante, porque amplia a divulgação do projeto e fortalece essa missão de levar educação jurídica de forma acessível e cidadã”, afirmou Talita.

O Prêmio Innovare é reconhecido nacionalmente por valorizar práticas inovadoras que contribuem para o aprimoramento da Justiça e para a ampliação do acesso da população a direitos. A participação de projetos da região nesse processo evidencia a relevância de iniciativas que unem educação, cidadania, tecnologia e responsabilidade social.

Encerrando, o Pró-Reitor de Extensão do Centro Universitário de Adamantina, Dr. Bruno Ambrósio da Rocha, destacou a importância da atuação extensionista da FAI em projetos com impacto social.

“A extensão universitária tem o compromisso de conectar o conhecimento produzido na instituição com as necessidades reais da sociedade. A participação do Juridicando nesse processo demonstra a força dos projetos de extensão da FAI e sua capacidade de colaborar com iniciativas que promovem cidadania, acesso à informação e transformação social. Quando nossos estudantes e professores participam de ações como essa, a universidade cumpre plenamente sua função social, formando profissionais mais sensíveis, críticos e preparados para atuar na comunidade”, concluiu.

A reunião com o avaliador Dr. Thiago Zoratti representou um momento importante de diálogo entre iniciativas comprometidas com a inovação, a cidadania e a democratização do conhecimento jurídico, reforçando o papel do Centro Universitário de Adamantina na promoção de ações extensionistas voltadas ao desenvolvimento social e humano.

Por Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini

