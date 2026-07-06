Adamantina soma 25.567 cidadãos habilitados para votarem nas Eleições 2026

Para as Eleições 2026, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mais de 150 milhões de brasileiros estarão aptos a votarem nos candidatos aos seis cargos em disputa: deputado federal, deputado estadual (ou distrital, no Distrito Federal), senador (duas vagas), governador e presidente da República. Já em Adamantina o número de eleitores habilitados totaliza 25.567.

Segundo o Cartório da 157ª Zona Eleitoral, instalado na Comarca, os eleitores estarão distribuídos nas seções eleitorais instaladas nos oito locais de votação do município: FAI – Campus I; EMEF Navarro de Andrade, EE Helen Keller, EE Fleudides Cavallini Menechino, EE Duvalino Grion, EMEF Teruyo Kikuta, EMEF Eurico leite e ETEC Eudécio Luiz Vicente – Industrial. A relação completa pode ser consultada diretamente no portal do TSE ou pelo aplicativo e-Título.

A eleição renovará as 513 cadeiras da Câmara dos Deputados, 1.035 vagas nas Assembleias Legislativas, 24 vagas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, 54 cadeiras no Senado Federal, além dos cargos de governador e presidente da República.

Os candidatos eleitos tomarão posse em 1º de janeiro de 2027, iniciando mandato válido até 2030.

Por Folha Regional Adamantina

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