Adamantina confirma nove modalidades nos Regionais, mas não terá o Biribol campeão de 2017 a 2025

Entre os dias 14 e 23 deste mês (julho) será realizada a 68º Jogos Regionais da 7ª Região Esportiva do estado de São Paulo. E na última quinta-feira (2) a Secretaria Municipal de Esportes, lazer e Recreação confirmou ao Jornal Folha Regional a presença de Adamantina na competição.

A previsão é que o evento reúna atletas, dirigentes e comissões técnicas de mais de 60 cidades das regiões de Marília e Presidente Prudente.

A Cidade Joia disputará nove modalidades: Atletismo (feminino e masculino), Futebol de Campo (até 20 anos – masculino), Futsal (até 21 anos – masculino), Judô (masculino), Tênis (até 21 anos – masculino), Tênis de Mesa (até 21 anos – masculino), Beach Tênis, Vôlei de Praia (feminino e masculino), Voleibol (até 21 anos – feminino e masculino).

Após a confirmação dessas categorias, chamou a atenção do FR a ausência do Biribil de Adamantina entre elas, uma vez que é o atual campeão dos regionais e, ainda, conquistou o título nos últimos nove anos – de 2017 a 2025.

A reportagem apurou que parte dos atletas que integravam a equipe adamantinense já disputou os JR 2026 da 1ª Região no último final de semana (sábado e domingo) pela cidade de Santos, inclusive que foi a campeã. Diante disso, haveria somente a possibilidade de Adamantina montar um time Sub-21, com atletas de outras modalidades, porém, o confronto de datas e locais dos jogos acabou inviabilizando a participação no Biribol.

No total, nos 68º Jogos Regionais em Tupã haverá 26 modalidades esportivas.

Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, a delegação adamantinense contará com cerca de 100 atletas.

Por Folha Regional Adamantina

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