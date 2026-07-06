FAI abre inscrições para os Congressos Científicos e celebra duas décadas de incentivo à pesquisa

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) está com inscrições abertas, até o dia 22 de setembro, para a 20ª edição do Congresso de Iniciação Científica (CIC), voltado ao ensino superior.

O evento engloba também o Congresso de Iniciação Científica Júnior (CICJr), voltado à educação básica, e o Congresso de Pesquisa Científica (CPC), destinado à apresentação de pesquisas desenvolvidas por docentes e pesquisadores.

Os congressos serão realizados entre os dias 19 e 21 de outubro de 2026, a partir das 19h30, no Campus II da instituição. Com o tema “Um legado científico”, esta edição celebra a trajetória construída ao longo de duas décadas de incentivo à pesquisa e à produção do conhecimento.

Reconhecidos como o maior evento de iniciação científica da região, os Congressos Científicos da FAI alcançaram a marca histórica de duas décadas de fomento à pesquisa, celebrados em uma edição repleta de novidades, como a apresentação de pôster e maquetes do CIC Jr. em salas climatizadas, além de toda a estrutura dos Congressos no Bloco 2 do Campus II.

As submissões de resumos devem ser realizadas exclusivamente no portal do evento (fai.com.br/cic), até o dia 22 de setembro. A divulgação dos trabalhos aceitos, bem como da modalidade de apresentação (oral ou pôster) está prevista para o dia 2 de outubro.

Os trabalhos apresentados serão avaliados por bancas examinadoras compostas por especialistas e os destaques de cada categoria receberão prêmios como tablets, headphones e fones de ouvido bluetooth. O cronograma oficial prevê a divulgação dos vencedores no dia 11 de novembro, seguida pela solenidade de premiação e entrega de menções honrosas no dia 18 de novembro.

A Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação da FAI, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, destaca o significado da 20ª edição para a consolidação da cultura científica na instituição e na região. “Celebrar a 20ª edição dos Congressos Científicos é celebrar uma história construída por milhares de estudantes, professores e pesquisadores que acreditam no poder transformador da ciência. A FAI tem orgulho de fazer parte dessa trajetória e de contribuir, há duas décadas, para a formação de profissionais que produzem conhecimento e geram impacto positivo na sociedade”, afirma a pró-reitora.

O coordenador de comunicação científica da instituição, Prof. Dr. Guilherme Batista do Nascimento, ressalta a importância da participação dos estudantes no processo de formação. “O congresso é um momento muito especial em que a teoria da sala de aula ganha corpo e tem um espaço físico para ser apresentada pelos alunos”, pontua o coordenador.

Os interessados em submeter trabalhos ou obter mais informações sobre os regulamentos podem acessar fai.com.br/cic.

Por Jéssica Nakadaira

