Furto de mais de 100 metros de fiação causa prejuízo à praça de esportes e lazer do Jardim Alamandas

A sede da praça de esportes e lazer da Associação de Moradores do Jardim das Alamandas, em Adamantina, foi alvo de furto na madrugada da última sexta-feira (3). O (s) autor levou mais de 100 metros de cabos elétricos, causando prejuízo financeiro e comprometendo o funcionamento do local.

A reportagem conversou com o presidente da associação Roberto Coutinho (Beto Sassá). Ele contou que por volta das 6h30 recebeu um alerta da empresa de monitoramento informando que os sensores de segurança estavam desligados. “Quando cheguei percebi que estava tudo desligado. Achei, de início, que tinha acabado a energia. Mas perguntei para os vizinhos e confirmaram ter energia nas residências. Então chamei um eletricista que sempre presta serviço para nós e, após vistoria, ele verificou que os fios tinham sido cortados e retirados”, relatou Beto.

De acordo com o profissional, foram arrancados mais de 100 metros de cabos 10 milímetros. Diante da situação, o responsável procurou a Polícia e registrou Boletim de Ocorrência com o objetivo de o caso ser investigado e do (s) autor do crime identificado.

Beto Sassá revelou ainda à reportagem que esta não é a primeira vez que a praça de esportes sofreu com ações criminosas. O local já foi alvo de tentativa de arrombamento da porta de acesso ao bar e de atos de vandalismo contra a estrutura física.

Vale destacar que todas as melhorias realizadas na praça ao longo dos últimos anos foram conquistadas graças ao empenho da comunidade, por meio de doações, ações beneficentes e patrocínios de frequentadores, tornando o prejuízo ainda mais significativo para o bairro.

Por Ricardo Bispo

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