Vinicius Marchese é reeleito presidente do Confea; Ligia Mackey continuará à frente do Crea-SP

O engenheiro de telecomunicações Vinicius Marchese foi reeleito presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) nas eleições realizadas nesta sexta-feira (3). Com 84.887 votos, o equivalente a 60,14% dos votos válidos, ele conquistou um novo mandato para o triênio 2027-2029.

O processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua ocorreu integralmente pela internet. A votação esteve aberta das 8h às 19h e pôde ser realizada por computador, celular ou tablet. Ao término da apuração, 141.151 profissionais participaram do pleito, correspondendo a 18,86% dos 748.594 eleitores aptos.

A reeleição de Marchese também tem significado especial para Adamantina. Em 2018, ele recebeu o título de Cidadão Adamantinense, concedido pela Câmara Municipal em reconhecimento aos serviços prestados e à aproximação com o município e a região.





Natural de Mogi Guaçu (SP), Vinicius Marchese construiu sua trajetória dentro do Sistema Confea/Crea desde os 23 anos, quando participou da criação do Crea Jovem. Posteriormente, exerceu dois mandatos como diretor administrativo e atuou como conselheiro do Crea-SP entre 2009 e 2014. Em 2016, tornou-se o mais jovem presidente da história do Conselho Regional paulista, aos 32 anos, sendo reconduzido ao cargo em 2021.

Em dezembro de 2023, assumiu a presidência do Confea, tornando-se o 17º dirigente da entidade e o primeiro eleito integralmente por votação eletrônica.

Graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade de Taubaté (Unitau), Marchese possui especializações em Redes e Sistemas, Gestão de Negócios, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica, além de cursar mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis.

Durante sua gestão no Confea, foram implantadas iniciativas como a isenção da anuidade profissional, as Forças-Tarefa Nacionais de Fiscalização, o Índice Confea de Infraestrutura (Infra-BR), a Plataforma Nacional de Fiscalização, o programa Confea Valoriza, voltado à defesa do salário mínimo profissional, além de projetos direcionados à inovação, transformação digital, comunicação institucional e desenvolvimento sustentável.

Ligia Mackey é reconduzida ao comando do Crea-SP

No Estado de São Paulo, a engenheira Ligia Mackey foi reeleita presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SP). Ela recebeu 20.196 votos, alcançando 71,54% da preferência dos eleitores paulistas.



Também foram definidos os dirigentes da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea (Mútua) em São Paulo. Foram eleitos Luis Chorilli, Ana Paula Ribeiro de Lara e João Bosco Romeiro.

Eleições definiram 115 cargos em todo o país

Além da presidência do Confea e dos 27 Conselhos Regionais, a eleição definiu 115 cargos em todo o Sistema Confea/Crea e Mútua, incluindo conselheiros federais, representantes das instituições de ensino superior e diretores das unidades regionais da Mútua.





Segundo a Comissão Eleitoral Federal (CEF), o processo transcorreu com segurança e transparência. O coordenador da comissão, conselheiro Daniel Robles, destacou o trabalho técnico desenvolvido durante a eleição e a auditoria independente contratada para acompanhar o sistema eletrônico de votação. “Trouxe muita segurança para nós, para os candidatos e para os eleitores”, frisou.