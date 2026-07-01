Fiscalização e adequação da utilização das calçadas nas áreas comerciais são cobradas por vereadora na Câmara

Com a Indicação nº 231/2026, apresentada em recente sessão da Câmara Municipal, a vereadora Mary Alves cobrou a realização de ações da Prefeitura de Adamantina no sentido de promover orientação, fiscalização e adequação da utilização das calçadas e passeios públicos, principalmente nas áreas comerciais da cidade.

O objetivo da iniciativa, segundo o texto do documento legislativo, é garantir a livre circulação de pedestres e a plena acessibilidade às pessoas com deficiência, mobilida-de reduzida, idosos e demais usuários das vias públicas.

“Vê-se que alguns comerciantes colocam mercadorias expostas nas calçadas, o que dificultam, sobremaneira, a locomoção das pessoas, principalmente pessoas idosas, pessoas com carrinho de bebê, cadeirantes, pessoas com deficiência visual e outras tantas. As calçadas sendo espaços públicos destinados prioritariamente à circulação segura e acessível de pedestres”, reforça a autora do pedido.

Embora seja importante o desenvolvimento das atividades comerciais, a vereadora acrescenta na indicação que a ocupação inadequada das calçadas acaba reduzindo a área disponível para circulação, criando obstáculos que dificultam o deslocamento da população.

“Além de comprometer a acessibilidade, tais obstáculos podem obrigar pedestres a utilizarem a via destinada aos veículos, aumentando os riscos de acidentes e prejudicando a segurança urbana”, completa Mary.

Depois de passar pelo plenário do Poder legislativo, a solicitação foi encaminhada ao Executivo para análise e possível tomada de providências.

Por Folha Regional Adamantina

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