Deputado Mauro Bragato apresenta pedido de estudos para a estadualização da Santa Casa de Adamantina

O deputado estadual Mauro Bragato (PSD) apresentou uma indicação ao Governo do Estado de São Paulo propondo a realização de estudos técnicos para avaliar a estadualização da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. O documento foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na segunda-feira (29) e solicita que a unidade hospitalar passe a integrar a rede estadual de saúde.

Atualmente, a Santa Casa de Adamantina é administrada pela Associação São Francisco de Assis da Providência de Deus e desempenha papel estratégico no atendimento hospitalar da Nova Alta Paulista, sendo referência para pacientes de Adamantina e de diversos municípios da região, especialmente nos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na justificativa da indicação, Bragato destaca que a instituição exerce uma função essencial na assistência hospitalar regional e que uma eventual incorporação à estrutura estadual poderá fortalecer o planejamento da assistência, ampliar a integração com as políticas públicas de saúde e proporcionar melhores condições para a continuidade e aperfeiçoamento dos serviços oferecidos.

A indicação apresentada por Mauro Bragato não determina a estadualização da Santa Casa. Trata-se de um instrumento legislativo por meio do qual o deputado solicita ao Poder Executivo que realize estudos de viabilidade técnica, administrativa, jurídica e financeira sobre a proposta.

Caso o Governo do Estado considere a medida viável, serão necessárias novas etapas administrativas e legais para que uma eventual incorporação da unidade à rede estadual possa ser efetivada.

A Santa Casa de Adamantina recebeu nos últimos anos investimentos em infraestrutura e ampliação de serviços, consolidando-se como um dos principais polos de atendimento hospitalar da região.

Por Folha Regional Adamantina

.