Francisco Lupo assumirá presidência do Rotary Club de Adamantina com foco em novo projeto solidário

O engenheiro químico Francisco Lupo Filho assumirá a presidência do Rotary Club de Adamantina. Ele substituirá a atual presidente, Gislaine Neves Targa Simoncelli, para um mandato de um ano. Entre as prioridades da nova gestão estão a criação de um banco de cadeiras de rodas e a ampliação do quadro de associados.

Durante a cerimônia de posse, será oficialmente lançado o Banco Rotário de Mobilidade Solidária, projeto que disponibilizará cadeiras de rodas para empréstimo gratuito à comunidade. O clube já arrecadou dez equipamentos e estabeleceu a meta de chegar a pelo menos 30 unidades. Para alcançar esse número, pessoas podem fazer doações entregando a própria cadeira ou contribuindo com o valor de R$ 444, quantia suficiente para cobrir o custo de uma unidade no comércio de Adamantina. A intenção futura da gestão é expandir esse modelo de empréstimo gratuito também para camas hospitalares.

Outra meta central da gestão liderada por Francisco e sua mulher, Márcia Lupo, é o fortalecimento do grupo. O clube conta hoje com 22 membros e o trabalho focará em atingir a marca de 30 associados, visando ampliar o alcance dos projetos na cidade. Para ingressar no Rotary, é necessário ter uma profissão, ser convidado por um membro atual e, principalmente, possuir perfil voluntário para dedicar tempo aos projetos.

HISTÓRICO E PROJETOS ANTERIORES

Esta será a segunda vez que Lupo preside a entidade. Filiado desde 2017, ele comandou o clube na gestão 2020/2021, durante o auge da pandemia de Covid-19. Em sua trajetória, já atuou como presidente da Comissão da Juventude, secretário, vice-presidente e, por duas vezes, governador assistente (cargo que ocupa atualmente no Distrito 4510). Neste ano rotário, o distrito terá como governadora a médica veterinária Monaliza Marega.

Lupo avalia que o projeto de maior impacto do qual participou foi o Subsídio Global desenvolvido na Santa Casa de Adamantina. A Fundação Rotária e clubes parceiros investiram US$ 59 mil em equipamentos para o pronto-socorro do hospital. Ele relata que a liberação emergencial de respiradores mecânicos, solicitada pela direção da Santa Casa no início da pandemia, foi fundamental para salvar vidas na região.

Recentemente, no início de junho, o clube entregou um sistema completo de energia solar para a Casa do Garoto, garantindo bem-estar aos residentes e redução de custos para a entidade.

“No Rotary não é o presidente que faz, são todos os rotarianos e isso que é bacana. O Rotary é uma família que dá as mãos em busca de um objetivo comum: causar impacto duradouro nas vidas das pessoas e em si mesmo”, declarou Francisco Lupo.

Fora do âmbito rotariano, Francisco Lupo Filho atua como gerente industrial da Branco Peres Agribusiness. Ele é casado, pai de dois filhos e avô de dois netos.

Por Impacto Noticias

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