Jogos da Melhor Idade em Assis destacam desempenho dos atletas de Adamantina

A delegação de Adamantina segue conquistando resultados expressivos na etapa da 7ª Região Esportiva dos Jogos da Melhor Idade (Jomi), realizada no município de Assis. Representando a cidade, os atletas demonstram preparo, dedicação e espírito esportivo, reforçando o compromisso do município com a valorização da pessoa idosa por meio da prática esportiva.

Organizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, a delegação conta com 43 atletas, que disputam as modalidades de atletismo, natação, coreografia, dança de salão, voleibol adaptado, xadrez e bocha.

Os bons resultados continuam sendo conquistados ao longo da competição. No atletismo, José Luiz Farina garantiu a medalha de bronze na categoria masculina C, enquanto Teruyo Motoki conquistou a medalha de ouro na categoria feminina G, na prova de arremesso de peso, levando o nome de Adamantina ao lugar mais alto do pódio.

Assis é a quinta cidade a sediar uma etapa regional dos Jogos da Melhor Idade em 2026. A competição reúne mais de 1.300 atletas de 45 municípios, que disputam 15 modalidades esportivas em busca de uma vaga na fase estadual.

Os atletas com melhor desempenho em cada modalidade garantem classificação para a etapa estadual dos Jogos da Melhor Idade, que será realizada entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, no município de Tupã.

A participação e os resultados alcançados pela delegação de Adamantina reforçam o compromisso da Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com a promoção da saúde, da qualidade de vida, da integração social e do envelhecimento ativo, incentivando a prática esportiva como instrumento de bem-estar e valorização da pessoa idosa.