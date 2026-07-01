Professor do curso de Publicidade e Propaganda da FAI é selecionado para programa internacional de negócios na Califórnia

O curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina (FAI) consolida mais uma vez sua excelência acadêmica e inserção no cenário internacional. O professor e publicitário Tiago de David foi selecionado para participar do prestigiado programa “Tópicos Avançados em Gestão de Marketing” (ATMM), que acontece entre os dias 13 e 30 de julho na Universidade de La Verne (ULV), nos Estados Unidos. O embarque do docente está agendado para o próximo dia 10 de julho. A presença do corpo docente da instituição em fóruns globais desse nível reforça o compromisso da FAI com a atualização constante, a produção de conhecimento de ponta e o fortalecimento do curso como uma referência de destaque na região.

Promovido pela Faculdade de Administração e Gestão Pública (CBPM) da instituição americana, o curso possui uma carga horária intensiva de 80 horas e oferece uma imersão completa na cultura corporativa norte-americana. Durante as três semanas do programa, os participantes terão encontros matutinos para debater tópicos de gestão com professores da universidade e executivos de empresas dos Estados Unidos.

A coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da FAI, Professora Doutora Ieda Borges, ressalta o impacto institucional dessa conquista: “É com imenso orgulho que o Centro Universitário de Adamantina acompanha essa nova etapa do professor Tiago. Para nós, esta aprovação no programa internacional tem um significado muito especial, pois trata-se de um talento formado em nossa própria casa. Ver um ex-aluno brilhante construir uma carreira sólida, retornar à instituição como professor e continuar essa busca incessante por aperfeiçoamento reflete exatamente o que desejamos para os nossos estudantes. Essa vivência na Califórnia coroa a sua dedicação e, sem dúvida, trará uma bagagem inestimável que vai enriquecer ainda mais a sala de aula e inspirar nossos futuros publicitários.”

Vivência teórica e prática em solo americano

A programação do intercâmbio divide-se em 48 horas de aulas técnicas, 27 horas dedicadas ao Inglês para Negócios e 5 horas de atividades complementares. Os profissionais selecionados realizarão visitas técnicas a empresas locais, participarão de reuniões com equipes de gestão e farão tours pelas instalações corporativas, além de explorar os polos culturais e de entretenimento da região californiana.

O foco estratégico do programa visa aprimorar habilidades de líderes e acadêmicos em três pilares: compreender desafios e oportunidades nos mercados globais e norte-americano; implementar mudanças organizacionais e planejamento estratégico; e entender o funcionamento prático do sistema financeiro dos EUA.

Reconhecimento e trajetória profissional

A ponte entre os executivos brasileiros e a universidade californiana é realizada pela IBS Américas (International Business School). No Brasil, a organização presta serviços estratégicos ao SEBRAE, enviando professores facilitadores por todo o Estado de São Paulo para atuar em cursos de gestão, finanças e planos de negócios.

É justamente nesta área que o professor Tiago construiu uma sólida base, atuando há mais de 10 anos em parceria com a IBS e com o escritório do SEBRAE de Presidente Prudente, prestando atendimento direto a micro e pequenos empresários de toda a região da Alta Paulista. “Hoje, após todos esses anos transmitindo conhecimento e trocando experiências com empreendedores da região, posso afirmar que recebo essa missão como um prêmio pelo trabalho realizado. Sou muito grato à IBS e a toda sua equipe”, celebra o publicitário.

Com 18 anos de experiência na docência universitária, Tiago de David possui graduação em Publicidade e Propaganda pela própria FAI e é Mestre em Comunicação pela UNIP. Atualmente, além de lecionar na FAI, ele atua como Orientador de Educação Digital no SESI São Paulo e compõe o quadro de facilitadores de negócios da IBS Américas.

Por Prof.ª Dra. Ieda Borges – Crédito da foto: Arquivo pessoal

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